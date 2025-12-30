Paternò, lampione si stacca e cade su un’auto in corsa: vetro distrutto e traffico paralizzato

AGGIORNAMENTO Secondo le ulteriori informazioni raccolte, a staccarsi è stata la plafoniera di un lampione della pubblica illuminazione, presente lungo Corso Italia a Paternò, che si è improvvisamente...

AGGIORNAMENTO

Secondo le ulteriori informazioni raccolte, a staccarsi è stata la plafoniera di un lampione della pubblica illuminazione, presente lungo Corso Italia a Paternò, che si è improvvisamente abbattuta sul parabrezza anteriore lato passeggero di un’auto in transito.

Fortunatamente non si registrano feriti: tanta la paura per l’automobilista, ma nessuna conseguenza fisica.

Al momento della prima pubblicazione da parte della nostra redazione, sul posto non erano ancora intervenuti né forze dell’ordine né mezzi di soccorso.

L’episodio ha comunque provocato rallentamenti e code al traffico lungo il tratto interessato. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali.

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Paternò.

Intorno alle ore 15, lungo corso Italia, nei pressi della rotonda che scende verso il viale dei Platani, un lampione della pubblica illuminazione di grosse dimensioni si è improvvisamente danneggiato: un pesante elemento metallico si è staccato dall’alto, precipitando violentemente sulla carreggiata.

Il pezzo del lampione ha colpito una Fiat Brava in transito, causando la rottura del vetro anteriore dell’auto. L’impatto è stato improvviso e violento, generando attimi di grande paura.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la persona a bordo, rimaste illese, ma lo spavento è stato enorme considerando l’altezza da cui è caduto il manufatto e le potenziali conseguenze che l’episodio avrebbe potuto avere.

Al momento in cui scriviamo, non risultano presenti sul posto autorità o mezzi di soccorso.

Il lampione di grosse dimensioni si trova ancora a terra, in attesa di interventi di messa in sicurezza.

L’accaduto sta causando lunghe code e rallentamenti al traffico lungo corso Italia e nelle strade di collegamento, in un punto già particolarmente congestionato della città.

Restano ora da chiarire le cause del cedimento, che potrebbero essere legate a usura, manutenzione carente o problemi strutturali dell’impianto di illuminazione pubblica.

Paternò, lampione si stacca e cade su un'auto in corsa: vetro distrutto e traffico paralizzato

👉 Seguiranno aggiornamenti.