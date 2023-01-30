PATERNO', LANCIA UNA PIETRA CONTRO UNA VETRINA FERMATO DAI CARABINIERI

Lancia con forza una pietra contro una vetrina di un negozio nella centralissima Via Vittorio Emanuele.L’episodio è accaduto nella nottata di oggi 30 Gennaio 2023Ad accorgersi di quanto fosse avvenuto...

Lancia con forza una pietra contro una vetrina di un negozio nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

L’episodio è accaduto nella nottata di oggi 30 Gennaio 2023

Ad accorgersi di quanto fosse avvenuto, sono stati i titolari che gestiscono lo storico esercizio commerciale, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto i Carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto, che hanno dato portato all'arresto di un quarantenne di nazionalità straniera.