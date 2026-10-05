Paternò, l’arte di Alessandro Forte arriva a Roma: inaugurata l’opera “San Francesco”

Il dipinto è stato collocato nella Cappella della Resurrezione, dove sono già presenti altre due opere dell’artista paternese.

ROMA – Una nuova importante opera dell’artista paternese Alessandro Forte è stata inaugurata ieri, 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.

Monsignor Romano De Angelis, insieme a Don Fabrizio Gatta, ha inaugurato l’opera “San Francesco”, realizzata da Forte e collocata all’interno della Cappella della Resurrezione.

Nella stessa cappella sono già custodite altre due opere dell’artista, “La Deposizione” e “La Resurrezione di Gesù”, alle quali si aggiunge adesso il dipinto dedicato al Patrono d’Italia.

L’inaugurazione assume un significato ancora più particolare nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco, avvenuta nel 1226.

Un momento di arte, fede e spiritualità che porta ancora una volta il nome dell’artista paternese Alessandro Forte a Roma.

A sottolineare il significato della giornata, una frase tradizionalmente attribuita a San Francesco:

«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile».