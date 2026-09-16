Paternò, l’asfalto sprofonda in via del Progresso: «Si sta aprendo una voragine»

L’asfalto continua a sprofondare nonostante una prima riparazione. La segnalazione dei residenti: «Situazione pericolosa, si intervenga subito».

Preoccupa il progressivo cedimento dell’asfalto in via del Progresso, a Paternò. Dalle immagini inviate alla nostra redazione si nota un’ampia depressione al centro della carreggiata, con una parte della pavimentazione già sprofondata e diverse crepe tutt’intorno.

Secondo quanto segnalato da un residente, nella zona sarebbe già stata effettuata una prima riparazione, una sorta di “toppa” che però non avrebbe risolto il problema. L’asfalto, infatti, continuerebbe a cedere, lasciando intravedere una cavità sottostante.

«Il cedimento è enorme e si rischia che possa aprirsi una voragine – racconta il cittadino –. Ai lati della strada ci sono anche diverse automobili parcheggiate. È pericoloso».

La situazione rappresenta un possibile rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni. I residenti chiedono quindi un sopralluogo urgente, la messa in sicurezza dell’area e un intervento definitivo per individuare le cause dello sprofondamento. Nel frattempo, è consigliata la massima prudenza nel percorrere il tratto interessato.