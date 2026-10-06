Paternò, l’Asp porta visite e assistenza sanitaria gratuita con il motorhome: tappa l’8 ottobre

CATANIA – Sei nuove tappe per portare l’assistenza sanitaria più vicino alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Da domani 23 settembre all’8 ottobre, i motorhome dell’Asp di Catania saranno presenti a Catania, Acireale e Paternò con un calendario di interventi realizzato insieme agli Enti del Terzo Settore, con il contributo dei mediatori di sistema e il coinvolgimento anche della Diocesi di Acireale. Prosegue così l’attività di prossimità del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 – Area 1 “Contrastare la povertà sanitaria”, attraverso una rete di collaborazione diffusa sul territorio.

Le nuove iniziative rientrano nelle azioni di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore e di Mediazione di Sistema previste dal PNES. Un modello che valorizza la conoscenza del territorio e la capacità dei partner di raggiungere le persone che, per ragioni economiche, sociali, linguistiche o legate alle proprie condizioni di vita, incontrano maggiori ostacoli nell’accesso alle cure.

Il calendario vede la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Talità Kum, Un Battito Un Respiro, Consorzio Sol.Co., Cooperativa Mosaico e Penelope, con il coinvolgimento della Diocesi di Acireale e di Fratres.

Il calendario delle nuove tappe

Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 23 settembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso il Centro Astalli, in piazza Giovanni Falcone a Catania, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania.

Domenica 27 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, i motorhome saranno ad Acireale, presso la Parrocchia Santi Cosma e Damiano. L’appuntamento, fortemente voluto dal vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, è realizzato in collaborazione con la Diocesi e Fratres Enza Carrivale di Gravina di Catania.

Lunedì 28 settembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, le attività si svolgeranno presso la Parrocchia Santa Lucia di Ognina, a Catania, in collaborazione con Talità Kum.

Il programma proseguirà nel mese di ottobre con tre ulteriori appuntamenti.

Venerdì 2 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.00, le équipe saranno presenti in Piazza Madonna della Salute – Via Picanello 8, Catania, in collaborazione con l’associazione Un Battito Un Respiro.

Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 18.00 alle 21.00, è prevista una nuova tappa in Piazza Spedini, a Catania, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co. e la Cooperativa Mosaico.

Giovedì 8 ottobre, dalle ore 16.00 alle 20.00, i motorhome saranno a Paternò, in via Roma 30, in collaborazione con Penelope.

Una rete territoriale per avvicinare i servizi ai bisogni di salute

I motorhome, veri e propri ambulatori su quattro ruote, consentono alle équipe multidisciplinari dell’Asp di raggiungere direttamente le persone nei contesti di vita e di accoglienza, intercettare bisogni di salute spesso inespressi, offrire assistenza e orientamento e, quando necessario, avviare percorsi di presa in carico attraverso le strutture diagnostiche, specialistiche e assistenziali dell’Azienda.

L’attività delle unità mobili si integra con quella dei sei ambulatori di prossimità e dei quattro ambulatori odontoiatrici della rete PNES aziendale, che dispone complessivamente di due motorhome clinici e un motorhome odontoiatrico.

Accesso alle prestazioni

Le prestazioni sono gratuite. Secondo i criteri previsti dal PNES, possono beneficiarne i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro, le persone in possesso di codice STP o ENI, i titolari di esenzione per reddito e quanti si trovano in una condizione di indigenza attestata dai Servizi Sociali o dagli Enti del Terzo Settore accreditati nell’ambito del Programma.

Per favorire l’accesso alle cure, gli Enti del Terzo Settore coinvolti nel PNES rappresentano il canale prioritario di raccordo con l’Asp, contribuendo all’individuazione dei bisogni di salute, all’orientamento e all’accompagnamento degli utenti. Le persone in possesso dei requisiti possono comunque presentarsi direttamente presso le sedi dei motorhome, nei giorni e negli orari indicati.