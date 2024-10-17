PATERNÒ: L’ASSESSORE LO FARO SI DIMETTE, IL SINDACO NASO RINGRAZIA PER IL LAVORO SVOLTO

L'Assessore Andrea Lo Faro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta Municipale di Paternò, comunicando la sua decisione attraverso un post sui social. Nel suo messaggio, Lo Faro ha espresso gr...

L'Assessore Andrea Lo Faro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta Municipale di Paternò, comunicando la sua decisione attraverso un post sui social.

Nel suo messaggio, Lo Faro ha espresso gratitudine per l'opportunità di servire la sua città, sottolineando l'impegno e la dedizione con cui ha svolto il suo incarico in questi anni.

"In questi anni ho servito la mia città e i miei concittadini con grande responsabilità e senso del dovere. Con il mio impegno e di tutti gli uffici comunali tantissime iniziative e tante opere sono state già realizzate e tante altre troveranno realizzazione da qui ai prossimi mesi", ha dichiarato Lo Faro. Tra i risultati più importanti raggiunti durante il suo mandato, l'Assessore ha ricordato il salvataggio di Paternò dal dissesto finanziario.

Ha inoltre affermato di aver lavorato sempre per il bene della città, ascoltando e collaborando con assessori e consiglieri di tutte le forze politiche, sacrificando anche tempo prezioso con la sua famiglia. "Credo sia arrivato il momento di continuare il mio impegno sociale in altri modi", ha concluso, indicando un desiderio di affrontare nuove sfide al di fuori dell'amministrazione comunale.

In risposta alle dimissioni di Lo Faro, il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha voluto chiarire che la decisione è stata presa di comune accordo con l'Assessore, e che, nonostante l'uscita dall’esecutivo, Lo Faro continuerà a collaborare attivamente con il Comune. "Andrea Lo Faro assumerà altri ruoli, mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza a beneficio della nostra comunità", ha spiegato il Sindaco, aggiungendo parole di ringraziamento per il lavoro svolto da Lo Faro e per il suo impegno costante.

Il Sindaco ha espresso anche un forte apprezzamento per la dedizione con cui Lo Faro ha svolto il suo ruolo, definendo il suo operato "impeccabile e con grande senso di responsabilità". In un passaggio particolarmente significativo, Lo Faro ha voluto sottolineare che, sebbene lasci l’incarico, considera Paternò solo un "arrivederci", e che continuerà a sostenere la sua città, pur guardandola da una prospettiva diversa.

L'abbraccio sincero e sentito che Lo Faro ha dedicato al Sindaco nelle sue ultime dichiarazioni testimonia il rapporto di stima e fiducia costruito nel tempo tra i due, e lascia intendere che la collaborazione futura sarà altrettanto proficua.