PATERNÒ: L’ATELIER SOLIDALE  DIVENTA UNA SPLENDIDA REALTÀ"

Paternò ha una nuova realtà, si chiama Atelier Solidale, ed è frutto della collaborazione di tante associazioni che hanno aderito alla raccolta fondi “Natale Bambino”, promossa ogni anno dall’associaz...

Paternò ha una nuova realtà, si chiama Atelier Solidale, ed è frutto della collaborazione di tante associazioni che hanno aderito alla raccolta fondi “Natale Bambino”, promossa ogni anno dall’associazione culturale Zona Franca.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 23 novembre alle 10,30, nei locali ubicati in Parco del Sole, 5 (adiacenti agli uffici della Polizia Municipale).

L’ “Atelier solidale Città di Paternò” è un luogo in cui sarà possibile raccogliere indumenti in buono stato per poi distribuirli alle famiglie indigenti. Il servizio sarà gestito, gratuitamente e in modo permanente, dai volontari messi a disposizione dalle associazioni aderenti all’iniziativa e sarà in collaborazione con i Servizi Sociali.

<< Lo scopo di Natale Bambino – ricorda Francesca Coluccio, presidente dell’associazione Zona Franca- è abbattere le diversità, di qualsiasi genere. Lo abbiamo fatto con il parco inclusivo "Il Giardino del Sorriso" nel quale i bambini con difficoltà motoria hanno adesso la possibilità di giocare con gli altri; lo faremo con l'Atelier solidale, cercando di addolcire il senso di povertà, vestendola con un po' di dignità”.

In Italia negli ultimi 10 anni sono stati realizzati tanti Atelier solidali ; la nascita di un Atelier solidale in un contesto deprivato da un punto di vista economico, ma anche sociale e culturale, come quello paternese, realizza lo sforzo dell’intera comunità di non lasciare indietro chi, per varie vicissitudini, vive un momento di difficoltà .

Nella realizzazione dell’Atelier Solidale, decisiva è stata la partecipazione e il coinvolgimento di tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Nino Naso, che si è impegnato per la concessione in uso di un immobile comunale e ha seguito tutti gli step per la sua realizzazione, con l’intento di donare alla comunità un servizio importante.