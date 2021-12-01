PATERNÒ: LATIN DANCE ACADEMY TORNA A BALLARE

Dopo un periodo di fermo, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò torna a ballare e inaugura la nuova stagione agonistica partecipando ai campionati regionali di danza sportiva che si sono tenuti domenic...

Dopo un periodo di fermo, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò torna a ballare e inaugura la nuova stagione agonistica partecipando ai campionati regionali di danza sportiva che si sono tenuti domenica 28 Novembre 2021 presso il PalaCatania.

Due le coppie partecipanti per le danze latine: Fabrizio Patania e Giorgia Calvagna, Emanuele Castelli e Marika Vergolini.

La prima è una coppia nascente che balla per la 14/15 B3 mentre la seconda per la 19/34 B1.

Entrambe le coppie hanno disputato la finale, conquistando un meritato quinto posto Fabrizio e Giorgia e la medaglia d’argento per Emanuele e Marika. Alessia e Samuel De Franco, maestri e giudici di gara FIDS, e tutto il team della Latin Dance Academy di Paternò desiderano congratularsi con le coppie per l’impegno e la passione che ogni giorno mettono nella loro arte, augurando loro un grandissimo in bocca al lupo per le prossime competizioni.