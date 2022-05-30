AGGIORNAMENTOHanno ripreso vigore nel corso della serata di oggi, 30 Maggio 2022, alcuni focolai nell'incendio che era divampato nel pomeriggio tra il Viale dei Platani, Via Mongibello e la via Lib...

AGGIORNAMENTO

Hanno ripreso vigore nel corso della serata di oggi, 30 Maggio 2022, alcuni focolai nell'incendio che era divampato nel pomeriggio tra il Viale dei Platani, Via Mongibello e la via Libertà a Paternò

Fiamme in questo momento (foto mandate da un nostro lettore) in via Libertà, che stanno distruggendo cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno, sprigionando una densa colonna di fumo, non lontano dall'abitazioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e di Adrano con il supporto della protezione civile di Paternò e di Belpasso.

PATERNO': LE FIAMME HANNO RIPRESO A BRUCIARE STERPAGLIE 1/3 Successivo »

Colpa del caldo, dei terreni incolti e di qualche imbecille che continuano a verificarsi gli incendi

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.

Si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 Maggio 2022, tra il Viale dei Platani e la Via Mongibello

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una densa nube grigiasi è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che stanno domando l’incendio e mettere in sicurezza l’area, presenti pure I Carabinieri della locale Compagnia per i dovuti rilievi.

PATERNO': LE FIAMME HANNO RIPRESO A BRUCIARE STERPAGLIE 1/5 Successivo »

