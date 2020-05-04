PATERNO', LE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE

Si è tenuta questa mattina negli uffici del Comune di Paternò in Piazza della Regione una riunione operativa di Protezione Civile e delle Associazione di Pubblico Intervento e Protezione Civile Anpas,...

Si è tenuta questa mattina negli uffici del Comune di Paternò in Piazza della Regione una riunione operativa di Protezione Civile e delle Associazione di Pubblico Intervento e Protezione Civile Anpas, Misericordia, Unitalsi, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri, Scouts e Proloco. Presenti, oltre che il sindaco Nino Naso, anche Angelo Galea capo Unità Operativa Protezione Civile oltre che gli assessori Luigi Gulisano, Rosanna Natoli ed il vicesindaco Ignazio Mannino. Oggetto della riunione la distribuzione gratuita in tutto il territorio comunale delle 57 mila mascherine chirurgiche assegnate dalla Regione Siciliana: Paternò è stata scelta insieme ad altri tre Comuni (Giarre, Caltagirone e San Giovanni La Punta) come Città capofila per lo smistamento delle mascherine.

La distribuzione avverrà con le seguenti modalità:

le mascherine saranno disponibili già da domani 5 maggio in tutte le Parrocchie della città, in tutte le Congregazioni evangeliche e dei Testimoni di Geova.

In particolare, per quanto riguarda le Parrocchie di San Biagio e SS. Salvatore che hanno difficoltà nella distribuzione, sarà cura dell’Amministrazione allestire dei gazebo così articolati:

il gazebo della Parrocchia San Biagio sarà allestito in Piazza Villetta a partire da mercoledì 6 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Giovedì 7 maggio gazebo in Piazza Bergè (Zona via Sardegna) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Venerdì 8 maggio Piazza Tricolore dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Per quanto riguarda la Parrocchia SS. Salvatore sarà invece allestito un gazebo mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 maggio in Piazza Nassirya dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:0