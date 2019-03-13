95047

PATERNO': LE RACCHETTE PATERNÒ SI QUALIFICANO AI PLAY OFF PER LA SERIE A

Grandissimo risultato per le Racchette Paternò che vincendo il proprio girone sud primo con 22 punti,  staccano per il secondo anno consecutivo il biglietto per disputare i play off per la serie A a s...

A cura di Redazione Redazione
13 marzo 2019 09:09
PATERNO': LE RACCHETTE PATERNÒ SI QUALIFICANO AI PLAY OFF PER LA SERIE A -
News
Sport
Condividi

Grandissimo risultato per le Racchette Paternò che vincendo il proprio girone sud primo con 22 punti,  staccano per il secondo anno consecutivo il biglietto per disputare i play off per la serie A a squadre.

I play off si svolgeranno il 30 e 31 Marzo presso il Palabadminton di Milano.

La formazione è composta tutta da nostri giocatori e sono Nicola Di Giovanni, Barbara Pedalino, Giuseppe Signorello, Sabrina Scelfo,Marcantonio Fiorito e Chiara Fallica, con il Coach e accompagnatore Vincenzo Pappalardo

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047