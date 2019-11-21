95047

PATERNO': LE RELIQUIE DI SANTA BARBARA ALL'OSPEDALE

21 novembre 2019 19:24
Paternò si accinge a vivere i giorni piu' intensi della festa patronale.

Stamattina il tradizionale appuntamento,  con le reliquie della Santa Patrona che sono stati portati all'Ospedale "SS. Salvatore".

Dopo la SS Messa celebrata all'interno della cappella dell'ospedale dal cappelano Padre Antonio, le reliquie sono state in visita ai malati e alle famiglie che assistono i degenti, ai medici ed agli infermieri in servizio nei vari reparti con l’intento di donare e trasmettere serenità e coraggio nell’affrontare la malattia.

Il tutto svolto con l'ausilio dei vigili urbani è dal coordinamento liturgico del XII vicariato

