Paternò-Licata 1-0: la rovesciata di Bontempo vale 3 punti

Una vittoria che da ossigeno quella del Paternò al Falcone-Borsellino contro il Licata, nel match valevole per la 21° giornata del campionato di Serie D. Una vittoria di misura quella di ieri contro un avversario in piena lotta per le zone alte della classifica, che vendica il risultato dell’andata ma soprattutto permette ai rossazzurri di staccare la zona playout, ora distante 4 punti. Il match winner è Fabrizio Bontempo, difensore goleador la passata stagione in Eccellenza, condizionato dagli infortuni quest’anno, il quale realizza la sua prima marcatura in Serie D con una rovesciata da applausi.

L’undici titolare schierato da mister Catalano vede qualche novità rispetto alle ultime settimane: un 3-5-2 con Bontempo, Raimondi e Mazzotti a formare la linea difensiva, D’Amico coadiuvato da Scapellato e Maiorano a centrocampo, Coniglione e Santapaola sugli esterni e La Piana e Pardo come coppia d’attacco.

Avvio caparbio dei rossazzurri che al 15° si spingono in avanti con La Piana, il quale rasoterra mancino dal limite dell’area sfiora il palo. Al 18° ci prova D’Amico dai 30 metri, con un mancino chirurgico che solo un intervento straordinario di Moschella evita di andare a segno. Al 27° Maiorano perde un sanguinoso pallone al limite dell’area, ma per sua fortuna il diagonale di Catalano non trova la porta. Qualche minuto più tardi, sul calcio d’angolo per gli ospiti, è bravo Mazzotti ad anticipare Maltese, sventando il pericolo. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa Catalano opera due cambi, inserendo Puglisi e Guillari al posto di Pardo e Scapellato. La prima occasione da goal del secondo tempo è per gli ospiti, con Catalano che sfiora il goal su punizione. La risposta dei padroni di casa è affidata ancora a D’Amico, ma stavolta la sua conclusione dalla distanza non trova la porta. Al 55° il Licata si porta in vantaggio con un tap-in di Maltese dopo la respinta non irresistibile di Cavalli, ma il guardalinee sventola la bandierina per fuorigioco dello stesso capitano rossoblù. Intorno al 60° Santapaola dribbla sulla fascia il diretto avversario e lascia partire un destro a giro che Moschella blocca. Il Paternò continua a spingere ed al 65° passa in vantaggio: su corner di D’Amico, Mazzotti centra in pieno la traversa, ma dopo una serie di colpi di testa la palla arriva in zona Bontempo, che non ci pensa due volte e con una splendida acrobazia batte Moschella. Pochi minuti più tardi il Paternò va vicino al raddoppio, ma Guillari viene anticipato sul più bello da Greco. Il Licata non si arrende e reclama un calcio di rigore per un tocco di mani di Mazzotti non ravvisato dal direttore di gara. Ancora Licata in avanti nel finale, ma Cavalli mette le mani anche su questa vittoria dei suoi, parando con un gran colpo di reni la bella girata di Cappello. La resistenza dei rossazzurri dura fino al 94° e al fischio finale esplode la gioia per i preziosi tre punti conquistati. Adesso per gli etnei, dopo un lungo periodo di impegni serrati, arriveranno due settimane di pausa in cui ricaricare le pile e prepararsi al meglio per i prossimi incontri.

Negli altri incontri del girone I di Serie D, vince ancora la capolista ACR Messina, che si impone per 1-0 sul campo dell’Acireale. Vincono anche tutte le inseguitrici: vittorie casalinghe per Gelbison e Fc Messina (rispettivamente su Troina e Santa Maria Cilento), vittoria esterna del Dattilo sul campo del Roccella. Il San Luca espugna Castrovillari, il Marina di Ragusa si impone 3-1 a Biancavilla mentre il Rotonda batte il Rende. Unico pareggio di giornata quello a reti bianche tra Cittanovese e Città di Sant’Agata.

