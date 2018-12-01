95047

PATERNO’: LIEVE INCIDENTE INCROCIO VIA E.BELLIA - VIA N.SAURO

Un lieve incidente è avvenuto, pochi minuti fa, all'incrocio di via Emanuele Bellia con via N. Sauro, per una probabile mancata precedenza, cause in via di accertamento

Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti degli automezzi

01 dicembre 2018 12:36
FLASH

Un lieve incidente è avvenuto, pochi minuti fa, all'incrocio di via Emanuele Bellia con via N. Sauro, per una probabile mancata precedenza, cause in via di accertamento

Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti degli automezzi

