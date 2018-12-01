PATERNO’: LIEVE INCIDENTE INCROCIO VIA E.BELLIA - VIA N.SAURO
A cura di Redazione
01 dicembre 2018 12:36
FLASH
Un lieve incidente è avvenuto, pochi minuti fa, all'incrocio di via Emanuele Bellia con via N. Sauro, per una probabile mancata precedenza, cause in via di accertamento
Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti degli automezzi