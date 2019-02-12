PATERNO': LIONS E LEO CLUB DONANO AL PRONTO SOCCORSO UNA STAZIONE DI RICARICA PER CELLULARI

Sabato 2 Febbraio 2019 i Soci del Leo Club e del Lions Club Paternò hanno consegnato ai locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.S. Salvatore di Paternò una stazione di ricarica per cellulari e disp...

Sabato 2 Febbraio 2019 i Soci del Leo Club e del Lions Club Paternò hanno consegnato ai locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.S. Salvatore di Paternò una stazione di ricarica per cellulari e dispositivi digitali. Il totem è dotato di un piccolo pannello fotovoltaico sulla sommità, che converte l’energia solare incidente in energia elettrica che ne garantisce il funzionamento.

La colonnina per la ricarica è stata acquistata dal Leo Club Paternò con i proventi di un’attività organizzata durante l’anno sociale 2015/2016 sotto la presidenza del Dott. Giacomo Torrisi, al fine di promuovere il Progetto Leo4green che sostiene la ecosostenibilità ed il rispetto per l’ambiente.

L’installazione è stata, invece, finanziata dal Lions Club Paternò ed è stata effettuata presso i locali del Pronto Soccorso proprio perché l’ideale in condizioni di urgenza e necessità, a disposizione di tutti coloro ne abbiano bisogno.

I Soci del Leo Club Paternò desiderano ringraziare per la preziosa collaborazione il Lions Club Paternò, essenziale per concludere questo progetto con l’installazione presso il Pronto Soccorso. Un particolare ringraziamento è inoltre rivolto al Dott. Dino Distefano, per l’impegno e la pazienza con cui ha supportato questa iniziativa. Questo progetto si pone come un passo avanti nel tentativo di creare una Smart City, con l’auspicio che questo servizio possa essere sfruttato al meglio e da tutti, senza essere oggetto di atti vandalici o di mancata manutenzione.