PATERNO', LITE IN ZONA VILLETTA: SUL POSTO CARABINIERI E AMBULANZA

Paternò – Serata di tensione in via Feltre, nel quartiere villetta, dove una lite secondo le primissime informazioni ha coinvolto più persone di nazionalità straniera all’interno di un appartamento.

Al momento, le informazioni sono limitate, ma si è reso necessario l’intervento di due pattuglie dei carabinieri per riportare l’ordine e garantire la sicurezza dei presenti.

In via precauzionale, sul posto è stata inviata anche un’ambulanza del 118, pronta a fornire assistenza medica nel caso ce ne fosse bisogno.

Le forze dell’ordine stanno procedendo con le operazioni di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili o feriti.

Le notizie su quanto accaduto sono ancora in aggiornamento, e si attendono ulteriori dettagli per capire l’origine della lite e l’entità dei coinvolgimenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO