Paternò, lite nella notte in via Vittorio Emanuele: uomo ferito con un'arma da taglio

L'episodio sarebbe avvenuto lungo via Vittorio Emanuele nei pressi di un'attività commerciale. Il ferito è stato trasportato in ospedale

PATERNÒ – Momenti di tensione nella notte lungo via Vittorio Emanuele, a Paternò, dove una lite tra due uomini paternesi, entrambi del luogo, sarebbe degenerata fino al ferimento di uno dei coinvolti.

Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio si sarebbe verificato nei pressi di un'attività della zona. Per cause ancora in fase di accertamento, la discussione tra due uomini paternesi, entrambi residenti in città, sarebbe sfociata in una violenta lite durante la quale uno dei due avrebbe riportato una ferita da arma da taglio.

L'uomo ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Pur non essendo considerato in pericolo di vita, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento, tuttavia, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le cause che hanno portato all'aggressione.

Al momento non risultano provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e ascoltando le persone interessate per fare piena luce sull'episodio. Sulla vicenda, al momento, non sono stati diffusi comunicati ufficiali da parte delle autorità competenti.