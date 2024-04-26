PATERNÒ: LITE TRA EXTRACOMUNITARI - TUNISINO ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA

Due giovani extracomunitari di nazionalità tunisina sono stati ricoverati la scorsa notte presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santissimo Salvatore" di Paternò, per ricevere cure mediche a seguito...

Uno dei giovani presentava una ferita alla schiena, presumibilmente causata da un coltello, mentre l'altro riportava contusioni da una presunta colluttazione fisica.

L'uomo accoltellato fortunatamente non avrebbe avuto gravissime consegueneze è stato valutato dai medici come guaribile in una decina di giorni.

La segnalazione agli inquirenti è stata fatta dall'ospedale stesso, che ha contattato i carabinieri della locale compagnia. Tuttavia, i due giovani non hanno fornito dettagli utili riguardo all'accaduto.

Gli investigatori sospettano che i due extracomunitari siano stati coinvolti in una rissa o in una lite, ma al momento non sono emersi ulteriori dettagli sull'incidente.