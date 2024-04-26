95047

PATERNÒ: LITE TRA EXTRACOMUNITARI - TUNISINO ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA

A cura di Redazione Redazione
26 aprile 2024 21:50
Due giovani extracomunitari di nazionalità tunisina sono stati ricoverati la scorsa notte presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santissimo Salvatore" di Paternò, per ricevere cure mediche a seguito di un incidente violento.

Uno dei giovani presentava una ferita alla schiena, presumibilmente causata da un coltello, mentre l'altro riportava contusioni da una presunta colluttazione fisica.

L'uomo accoltellato fortunatamente non avrebbe avuto gravissime consegueneze è stato valutato dai medici come guaribile in una decina di giorni.

La segnalazione agli inquirenti è stata fatta dall'ospedale stesso, che ha contattato i carabinieri della locale compagnia. Tuttavia, i due giovani non hanno fornito dettagli utili riguardo all'accaduto.

Gli investigatori sospettano che i due extracomunitari siano stati coinvolti in una rissa o in una lite, ma al momento non sono emersi ulteriori dettagli sull'incidente.

