Paternò, lo Sportello Donna arriva nelle piazze: ecco dove e quando incontrarlo

Paternò, lo Sportello Donna arriva nelle piazze: ecco dove e quando incontrarlo

PATERNÒ – Un punto di riferimento per le donne che attraversano momenti difficili, che hanno bisogno di essere ascoltate o semplicemente desiderano conoscere i propri diritti e le opportunità di sostegno presenti sul territorio.

È questo l'obiettivo dello Sportello Donna, promosso dal Centro Promozione per la Famiglia “Don Luigi Luggisi”, che ha organizzato l'iniziativa “Lo Sportello Donna incontra la città”, una serie di appuntamenti nelle piazze di Paternò per incontrare direttamente i cittadini e far conoscere i servizi offerti.

Lo sportello mette a disposizione ascolto attivo e discreto, supporto psicologico, orientamento legale, accompagnamento ai servizi territoriali, sostegno alla genitorialità e attività di sensibilizzazione e prevenzione della violenza.

Un'attenzione particolare viene rivolta anche a quelle situazioni nelle quali le donne possono trovarsi a vivere rapporti caratterizzati da svalutazione, manipolazione, controllo e paura.

Dopo la prima data prevista per l'8 novembre al Parco del Sole, il calendario proseguirà con altri tre appuntamenti:

Domenica 15 novembre: piazza Rosario Livatino.

Domenica 22 novembre: piazza Don Pino Puglisi.

Domenica 29 novembre: piazza Umberto.

Tutti gli incontri sono previsti dalle ore 10:00 alle 12:30.

L'obiettivo è avvicinare i servizi alle persone, favorire la conoscenza degli strumenti di tutela e ricordare che nessuna donna deve sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà.

Lo Sportello Donna promuove inoltre attività di gruppo, corsi e iniziative culturali per favorire la socializzazione, la crescita personale e la condivisione delle esperienze.

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Donna al numero 327 777 2937, oppure attraverso il profilo Instagram @sportello.donna_paterno.

Un'iniziativa che punta a diffondere un messaggio importante: chiedere aiuto è un diritto e sul territorio esistono realtà pronte ad ascoltare e offrire sostegno.