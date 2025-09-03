Paternò, lumini votivi spenti al Cimitero Monumentale: la denuncia di Carmelo Fallica, “Così si manca di rispetto ai nostri defunti”
Una segnalazione giunta alla nostra redazione di 95047.it porta all’attenzione una situazione che riguarda il Cimitero Monumentale di Paternò, in particolare il settore Raccordo del viale Santa Barbara.
Il dott. Carmelo Fallica, cittadino paternese, ci scrive denunciando “un fatto increscioso”:
“I lumini votivi risultano spenti, ad intermittenza, per circa sei mesi l’anno. Ho più volte inoltrato segnalazioni presso gli enti preposti del Comune senza ricevere alcuna risposta”.
Il segnalante sottolinea non soltanto la mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e delle loro famiglie, ma anche possibili profili di natura legale:
“Sul piano giuridico – scrive Fallica – si configurerebbero due ipotesi: interruzione di pubblico servizio e inadempienza contrattuale, a fronte di un contratto regolarmente stipulato e rispettato in tutte le sue forme dal cittadino”.
Secondo quanto riportato, le comunicazioni sarebbero state inoltrate anche tramite PEC, senza però ottenere alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale.
Lo stesso Fallica evidenzia come persino l’intenzione di procedere per vie legali non abbia prodotto effetti, definendo la vicenda “una delle tante malefatte da parte di una Istituzione quale dovrebbe essere il Comune di Paternò”.
La denuncia pubblica vuole quindi accendere i riflettori su un disservizio che, se confermato, colpisce un luogo di particolare valore affettivo e religioso per la comunità.
Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti o repliche da parte dell’amministrazione comunale.