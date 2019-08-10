PATERNÒ: LUNEDÌ I FUNERALI DI ANDREA E LUTTO CITTADINO
Si svolgeranno lunedì, giorno 12 Agosto 2019, presso la Chiesa Santa Barbara alle ore 11 i funerali di Andrea Mudó, il 17enne che mercoledi scorso è stato colto da un malore (probabilmente un arresto cardiaco) mentre era intento a farsi il bagno di fronte al lido Mattanza di Tonnarella di Furnari.
Nella giornata di oggi è prevista l'autopsia.
Il sindaco di Paternò, Nino Naso, facendosi interprete del generale cordoglio e stringendosi al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino, per lunedì, il giorno delle esequie del giovane ragazzo.