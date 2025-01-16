PATERNO’: L’UNITAS SCIACCA VINCE LA COPPA ITALIA ECCELLENZA – LE FOTO

Una finale spigolosa, ma che ha deciso il nome della squadra che doveva seguire quello del Paternò vincitore della scorsa edizione, e di diritto organizzatore della finale. Due squadre giunte al Falco...

Una finale spigolosa, ma che ha deciso il nome della squadra che doveva seguire quello del Paternò vincitore della scorsa edizione, e di diritto organizzatore della finale. Due squadre giunte al Falcone e Borsellino con l’intenzione di vincere, ma con la prudenza di chi soprattutto non vuole perdere.

Alla fine il risultato è stato abbastanza giusto, premiando la squadra che ha tramato di più cercando di vincere. Onore anche al Città di Avola, giunto in questa finale con l’assenza di tre giocatori importanti come Ruiz, Butera e Alfò, ma che ha cercato solo dopo lo svantaggio di arrivare a rete.

La prima palla gol è per L’Avola. Triolo sbaglia il disimpegno innescando Tripoli ma l’attaccante anticipa troppo il tiro che finisce debole tra le braccia di Keba. La risposta dello Sciacca arriva con Erbini che entra in area e crea lo scompiglio.

La palla respinta da un difensore arriva a Kari che tira ma Santillo si distende sulla sua sinistra e para facile. Lo Sciacca mantiene l’organizzazione del gioco e l'Avola non trova spazio per le ripartenze. Al 37’ palla gol per Cipolla appostato sul secondo palo ma il difensore agrigentino colpisce la parte esterna della rete facendo quasi gridare al gol. Il primo tempo si chiude con un perfetto assist di D’Amico per Camara che sfiora con la testa tutto solo davanti al portiere ma la sua conclusione è debole. La gara si decide nella ripresa in una delle rare azioni offensive.

Punizione da posizione molto decentrata di D’Amico. L’Avola cambia schema e passa all’attacco a tre catapultando i suoi nella metà campo avversaria alla ricerca del pari che purtroppo non arriva malgrado Diop attaccante aggiunto. Gli unici brividi per la difesa neroverde sono le punizioni calciate da La Bruna al 29’ e da Ricca al 45’, e un paio di occasioni sprecate in contropiede dello Sciacca che potevano chiudere la partita. Grande festa al fischio finale, con lo Sciacca che riporta la coppa nella Sicilia Orientale ed ora si appresta a disputare la fase nazionale che lo scorso anno ha visto trionfare il Paternò.

Una bella giornata di sport, e una organizzazione impeccabile da Parte della squadra detentrice del titolo. Unico neo il fono del campo, non adatto a partite di queste categorie e che necessita di urgente sistemazione

LUIGI SAITTA

