PATERNÒ. MACABRA SCOPERTA IN VIALE DEI PLATANI: GATTO MORTO AVVOLTO IN UNA CAMICIA ABBANDONATO

25 dicembre 2023 18:28
In questa giornata natalizia, una scia di tristezza ha oscurato la nostra comunità a causa di un gesto agghiacciante di insensibilità.

Un cittadino ha contattato la redazione per segnalare la tragica scoperta di un gatto morto, avvolto in una camicia, lungo Viale dei Platani.

Le informazioni disponibili indicano che il gatto sarebbe stato vittima di un incidente stradale, colpito alla testa da un veicolo.

Abbandonato in mezzo alla strada, è stato rimosso con una camicia recuperata dalla spazzatura per evitare ulteriori tragedie.

Chiediamo un intervento tempestivo delle autorità competenti per approfondire i dettagli di questo triste episodio e, se del caso, individuare e perseguire i responsabili di questa manifestazione di insensibilità.

