PATERNO'. MACCHIA D'OLIO IN MEZZO ALLA STRADA , TANTI INCIDENTI IN POCHE ORE

Nel pomeriggio di oggi, 06 Febbraio 2024, Paternò è stata scossa da una serie di tre incidenti, tutti attribuiti a una singolare causa: una chiazza d'olio che si è formata in mezzo alla strada.

Solo in serata la situazione è stata risolta, con la rimozione della chiazza d'olio e il ripristino della sicurezza sulla strada.

I tre incidenti hanno coinvolto veicoli a due ruote, con tre mezzi che sono scivolati a causa dell'olio presente sull'asfalto. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze per i centauri coinvolti, ma l'episodio ha comunque destato preoccupazione e ha richiesto l'intervento delle autorità competenti.