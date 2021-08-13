PATERNÒ: MALORE MENTRE IN BICICLETTA, SI ACCASCIA A TERRA E MUORE

FLASHEnnesimo lutto per la città di Paternò.Intorno alle ore 09,00 un signore secondo le prime informazioni di 79 anni, mentre stava percorrendo a piedi in senso contrario la via Emanuele Bellia, "tra...

Ennesimo lutto per la città di Paternò.

Intorno alle ore 09,00 un signore secondo le prime informazioni di 79 anni, mentre stava percorrendo a piedi in senso contrario la via Emanuele Bellia, "trascinando" la sua bicicletta all'angolo con la via Tenente Cunsolo a causa di un malore , è andato ad appoggiarsi su un auto parcheggiata per poi cadere violentemente a terra.

Immediatamente soccorso dai passanti e da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente, dopo aver tentato di rianimare l’uomo, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Al momento non si conoscono le generalità.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi, il traffico nel tratto interessato dal sinistro il traffico è rallentato.