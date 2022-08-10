PATERNO'. MALTEMPO, GROSSO RAMO CADE IN CONTRADA TRE FONTANE
Come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile,Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 Agosto 2022, una ondata di maltempo si è abbattuta nel nostro comprensorio.Sulla SP 58 in c...
Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 Agosto 2022, una ondata di maltempo si è abbattuta nel nostro comprensorio.
Sulla SP 58 in contrada Tre Fontane, a causa del maltempo un grosso ramo di un albero non ha retto più così da adagiarsi sul suolo, invadendo la carreggiata. per fortuna senza gravi conseguenze a persone ed a cose.
Il tratto interessato ha subito rallentamenti e disagi alla circolazione.
.Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per liberare la zona dal grosso ramo e mettere in sicurezza l'area