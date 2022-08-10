95047

PATERNO'. MALTEMPO, GROSSO RAMO CADE IN CONTRADA TRE FONTANE

Come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile,Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 Agosto 2022, una  ondata di maltempo si è abbattuta nel nostro comprensorio.Sulla SP 58 in c...

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2022 18:07
Cronaca
Come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile,

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 Agosto 2022, una  ondata di maltempo si è abbattuta nel nostro comprensorio.

Sulla SP 58 in contrada Tre Fontane, a causa del maltempo un grosso ramo di un albero non ha retto più così da adagiarsi sul suolo, invadendo la carreggiata. per fortuna  senza gravi conseguenze a persone ed a cose.

Il tratto interessato ha subito rallentamenti e disagi alla circolazione.

.Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per liberare la zona dal grosso ramo e mettere in sicurezza l'area

 

