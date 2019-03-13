PATERNO’: DISSERVIZI IDRICI, ZONA PALAZZOLO-SCALA VECCHIA, PROBLEMA IN VIA DI RISOLUZIONE
A cura di Redazione
13 marzo 2019 09:22
La società A.M.A. comunica che causa di una improvvisa perdita sulla condotta principale di adduzione, dal Pozzo Acque Nord ai serbatoi Palazzolo.
In data odierna, potrebbero verificarsi disservizi sulla regolare distribuzione idrica cittadina, in particolar modo nelle zone sud-est del centro abitato (Palazzolo-Scala Vecchia).
Si prevede che i lavori di riparazione della condotta saranno ultimati entro le ore 15,00.
UFFICIO TECNICO SEGNALAZIONE GUASTI 095-7973038