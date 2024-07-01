PATERNO': MANCATO CONTROLLO DEL TOMBINO RUMOROSO, RESIDENTI PRONTI A DENUNCIARE IN PROCURA

È passato ormai più di una settimana da quando i residenti hanno segnalato un problema di sicurezza relativo a un tombino non controllato.La segnalazione, inoltrata esattamente domenica 23 giugno c.m....

È passato ormai più di una settimana da quando i residenti hanno segnalato un problema di sicurezza relativo a un tombino non controllato.

La segnalazione, inoltrata esattamente domenica 23 giugno c.m., è rimasta senza risposta da parte degli organi competenti.

Il tombino, situato in via Giovanni Verga, rappresenta un problema per i residenti in quanto il forte rumore che emette ad ogni passaggio di un mezzo è molto fastidioso.

Nonostante le ripetute richieste di intervento, la situazione non è cambiata.

La comunità locale, ormai esasperata, ha deciso di prendere provvedimenti se la situazione dovesse persistere senza interventi, Concetta ha dichiarato: "Se non vedremo un'azione concreta e immediata da parte delle autorità competenti, mi farò carico, mio malgrado, di denunciare il fatto presso la Procura della Repubblica.

È inaccettabile che un nostro diritto fondamentale, quello al quieto vivere, venga ignorato."

La denuncia formale è vista come l'ultima risorsa per ottenere l'attenzione necessaria e risolvere una situazione fastidiosa. "Non chiediamo altro che il rispetto dei nostri diritti e la tutela della nostra sicurezza," conclude Concetta. "Tanto si doveva."