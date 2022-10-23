PATERNO': MARCIAPIEDE SCONNESSO IN VIA ALCIDE DE GASPERI: LE FOTO-SEGNALAZIONE DI UN RESIDENTE
Un marciapiede sconnesso, completamente sollevato dalle radici, con erbacce incolte che spuntano dall’asfalto divelto.Una situazione che rende problematico e pericoloso il transito, ancor più per un g...
Un marciapiede sconnesso, completamente sollevato dalle radici, con erbacce incolte che spuntano dall’asfalto divelto.
Una situazione che rende problematico e pericoloso il transito, ancor più per un genitore con passeggino, soprattutto per la vicinanza con un asilo vicino o per un diversamente abile con carrozzina.
È l’istantanea segnalata da un residente di via. Alcide De Gaspari, una pavimentazione danneggiata che richiede necessariamente un intervento di manutenzione.
Anche in altre zone della città le radici degli alberi creano dossi sui marciapiedi deformandoli e rendendoli pericolosi e quasi impraticabili per il transito dei pedoni
Segnalazione inviata tramite il nostro servizio Whatsapp (n°3939504777)