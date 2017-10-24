COMUNICATO DEI CARABINIERII carabinieri della Stazione di Paternò collaborati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato Gabriele Fa...

I carabinieri della Stazione di Paternò collaborati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato Gabriele Fabio Nista, 30enne, e Salvatore Mannino, 34enne, entrambi paternesi, per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a conclusione di una veloce attività info investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, ieri mattina hanno proceduto ad delle perquisizioni domiciliari nelle abitazione dei predetti.

Durante tale operazione i Carabinieri a casa del 30enne hanno rinvenuto 80 dosi di marijuana in confezioni termosaldate di alluminio, per un peso complessivo di 140 grammi, abilmente nascoste in uno sgabuzzino all’interno dell’abitazione.

Mentre a casa del 34enne gli operanti hanno rinvenuto 124 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 210 grammi e 12 grammi di cocaina, abilmente occultati in un mobile del salone.

La droga è stata tutta sequestrata. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati rispettivamente: il 30enne associato nel carcere di Piazza Lanza, mentre il 34enne è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

PATERNO': MARIJUANA E COCAINA IN CASA, DUE PERSONE ARRESTATE