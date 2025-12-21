Paternò, Mascara lascia la panchina dopo il tracollo con la Nissa

Terremoto in casa Paternò. La pesante sconfitta interna per 0-3 contro la Nissa ha portato alle dimissioni di Peppe Mascara, che ha deciso di farsi da parte al termine dell’incontro, informando la dir...

Terremoto in casa Paternò. La pesante sconfitta interna per 0-3 contro la Nissa ha portato alle dimissioni di Peppe Mascara, che ha deciso di farsi da parte al termine dell’incontro, informando la dirigenza della sua scelta negli spogliatoi.

Il match ha evidenziato un Paternò in grande difficoltà, incapace di trovare ritmo e soluzioni contro un avversario apparso più solido e determinato. I rossazzurri hanno sofferto per tutta la gara, senza mai dare l’impressione di poter rimettere in discussione il risultato.

Il ko ha acceso il malcontento dell’ambiente, deluso per una chiusura di girone d’andata lontana dalle aspettative. In questo contesto,

Nel post gara, Mascara ha spiegato le ragioni della sua scelta con parole cariche di significato:

«Rassegno le dimissioni con la coscienza pulita. Io non ho mai rubato una lira in nessuna delle piazze in cui ho lavorato. Questa non è una marcia indietro e non mi sono mai tirato indietro nella mia carriera, ma ho una dignità. Sono una persona umile e trasparente, ho dato tutto me stesso».

L’ex tecnico rossazzurro ha poi sottolineato come il passo indietro possa rappresentare un’opportunità per la squadra:

«Forse serve un’ulteriore scossa. Il Paternò è una piazza importante e merita rispetto e risposte sul campo».

Una decisione sofferta ma coerente con il momento delicato attraversato dalla squadra, attualmente nelle zone basse della classifica. Ora spetterà alla società valutare le prossime mosse per provare a invertire la rotta nella seconda parte della stagione.