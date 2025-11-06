95047

Paternò, materassi e materiali abbandonati davanti all’ex carcere: la segnalazione dei residenti

06 novembre 2025 09:15
News
PATERNÒ – Una nuova segnalazione è giunta questa mattina alla redazione di 95047.it, riguardante una situazione di degrado nei pressi dell’ex carcere di Paternò.

Come mostrano le immagini, davanti all’edificio storico – ormai da anni dismesso – sono stati abbandonati diversi oggetti, tra cui una brandina, pannelli di legno, secchi di vernice e altri materiali da lavoro.

«Se ti serve qualcosa passa dal carcere vecchio, tipo brandine», scrive ironicamente un cittadino in un messaggio giunto in redazione, denunciando la presenza di rifiuti ingombranti e la mancanza di controlli nella zona.

Una scena che evidenzia, ancora una volta, il problema dell’abbandono incontrollato di rifiuti in città, fenomeno che continua a ripetersi in più quartieri nonostante gli sforzi di pulizia e le sanzioni previste dal Comune.

I residenti chiedono un rapido intervento per rimuovere i materiali e restituire decoro a un luogo che, per storia e valore simbolico, meriterebbe ben altra attenzione.


