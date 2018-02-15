Paternò: Matteo Salvini in città per la campagna elettorale

Breve ma intensa visita del Segretario nazionale di Noi Con Salvini, al Municipio di Paternò, dove è stato accolto dal primo cittadino, Nino Naso, e da diversi componenti della Giunta e del Consiglio comunale. Salvini, accompagnato da un nugolo di giornalisti e tv, tra cui una televisione svedese, dopo i saluti del Sindaco, che ha chiesto al parlamentare europeo di difendere l'agricoltura siciliana e soprattutto la produzione di arance, ha parlato dei danni fatti dal governo alla Sicilia, sia permettendo l'introduzioni di prodotti agricoli a discapito di quelli locali, e sia con la grande piaga dei centri di accoglienza, partiti con l'idea di dare aiuto ai profughi delle guerre, e oggi divenuti centri di spaccio, prostituzione e basi per clandestini irregolari.

Una visita veloce, in un tour de force per al sua campagna elettorale, ma che ha un valore particolare per Paternò. Pur con tante critiche avute, è strano che un "leghista" venga a difendere le arance, o a criticare l'operato di un governo nazionale e regionale (fino a Crocetta), che ha penalizzato enormemente l'agricoltura e le imprese locali, mentre, altri politici locali, forse per timore o forse per convenienza, non hanno mai affrontato questi problemi.

Certo che oggi, con questa visita, si apre una porta verso un movimento poco rappresentato ancora, ma in evidente stato di crescita. Il nostro augurio, comunque vada, è che i futuri Governi, aiutino in maniera giusta e vera le realtà locali, specie i prodotti tipici e quelli che hanno dato lustro alla nostra economia e all'Isola negli anni passati.

Prima fra queste proprio l'arancia rossa, di cui Paternò è fiero produttore. Luigi Saitta

