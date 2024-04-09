PATERNO’: MATTINATA DI CAOS ALL’UFFICIO ESENZIONI DELL’ASP
Ci giungono diverse segnalazioni riguardo dei probabili disservizi all’ufficio esenzioni dell’asp.
Stamattina, in tanti sono in coda per sbrigare alcune pratiche, ma la situazione è critica.
Il problema nasce dal fatto che tale ufficio apre solo due volte a settimana, un po' poco per una utenza molto vasta che copre una popolazione di oltre 50.000 abitanti.
Ultimamente tra ufficio ticket, centro prenotazioni e questo, sono stati tanti i disagi patiti dagli utenti che purtroppo si recano in tali posti per tutelare la propria salute o quella dei parenti più cari.
Auspichiamo un pronto intervento per risolvere questi problemi e soprattutto garantire degli ulteriori giorni di apertura di tali uffici, considerato che proprio recentemente l’asp ha provveduto all'assunzione di diverse figure amministrative, che dovrebbero potenziare i servizi offerti.
Chiediamo ai cittadini di continuare a segnalare eventuali disservizi o problemi.