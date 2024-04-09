95047

PATERNO’: MATTINATA DI CAOS ALL’UFFICIO ESENZIONI DELL’ASP

Ci giungono diverse segnalazioni riguardo dei probabili disservizi all’ufficio esenzioni dell’asp. Stamattina, in tanti sono in coda per sbrigare alcune pratiche, ma la situazione è critica. Il proble...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2024 09:00
PATERNO’: MATTINATA DI CAOS ALL’UFFICIO ESENZIONI DELL’ASP -
News
Condividi

Ci giungono diverse segnalazioni riguardo dei probabili disservizi all’ufficio esenzioni dell’asp.

Stamattina, in tanti sono in coda per sbrigare alcune pratiche, ma la situazione è critica.

Il problema nasce dal fatto che tale ufficio apre solo due volte a settimana, un po' poco per una utenza molto vasta che copre una popolazione di oltre 50.000 abitanti.

Ultimamente tra ufficio ticket, centro prenotazioni e questo, sono stati tanti i disagi patiti dagli utenti che purtroppo si recano in tali posti per tutelare la propria salute o quella dei parenti più cari.

Auspichiamo un pronto intervento per risolvere questi problemi e soprattutto garantire degli ulteriori giorni di apertura di tali uffici, considerato che proprio recentemente l’asp ha provveduto all'assunzione di diverse figure amministrative, che dovrebbero potenziare i servizi offerti.

Chiediamo ai cittadini di continuare a segnalare eventuali disservizi o problemi.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047