Paternò, maxi controlli dei Carabinieri: tre segnalati per droga e multe per oltre 13 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno intensificato i controlli nell’ambito del piano predisposto dal Comando Provinciale, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Sono ricompresi nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo, che hanno visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Paternò, mirate, tra l’altro, al contrasto dello spaccio di droga e alla verifica del rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada.

Nella circostanza, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, e dall’unità aerea del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania (CT) sono stati predisposti, in modo da operare in sicurezza, diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari.

In tale contesto operativo, i militari dell’Arma che durante le attività hanno operato numerose perquisizioni, tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare, un 40enne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, un 20enne nascondeva alcune dosi di hashish e un suo coetaneo, al termine delle ricerche, gli hanno trovato addosso alcuni grammi di marijuana. Per tutti è scattata la segnalazione, quali assuntori di stupefacenti, alla prefettura di Catania.

Infine, i militari si sono concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo articolati hanno permesso di identificare una quarantina di persone e una ventina di veicoli, tra autovetture e ciclomotori. Contestate 13 violazioni al Codice della Strada con conseguenti sanzioni amministrative per un per un totale di 13.719 euro.

Sottoposti a fermo amministrativo due mezze e un altro sequestrato.