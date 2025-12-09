Paternò, maxi operazione della Polizia: 120 persone controllate e 2 espulsi – multe per oltre 2.000 euro

Una vasta attività di controllo straordinario è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Paternò, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento disposto...

Una vasta attività di controllo straordinario è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Paternò, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania in tutti i Comuni del territorio provinciale per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.

Il servizio è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, e si è sviluppato su più fronti, in tutto il territorio cittadino di Paternò, contestualmente e successivamente ai giorni della festa patronale in onore di santa Barbara.

Nello specifico, sono stati istituiti molteplici posti di controllo nei punti d’accesso della città e di snodo del traffico cittadino, nonché in zone strategiche a ridosso di attività commerciali e di luoghi di ritrovo, specialmente in quelli frequentati da giovani.

I poliziotti hanno svolto una mirata attività di monitoraggio per prevenire casi di spaccio di droga e di consumo di bevande alcoliche tra ragazzi.

Inoltre, in vista delle ormai imminenti festività natalizie, i poliziotti hanno intensificato le azioni di controllo ad ampio raggio, con un pattugliamento dinamico di strade e piazze, dal centro alla periferia, a tutela delle persone fragili e più vulnerabili che, spesso, vengono prese di mira da malintenzionati senza scrupoli per mettere a segno truffe e raggiri.

Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che alcuni luoghi di incontro possano trasformarsi in un abituale ritrovo di pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nelle zone del centro storico, tra piazza Indipendenza e la zona dei Quattro Canti, sono stati identificati diversi cittadini stranieri. In una sala scommesse sono stati individuati due uomini che, dagli accertamenti compiuti sul posto, sono risultati irregolari sul territorio dello Stato. Pertanto, sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura e per entrambi è stato emesso decreto di espulsione.

Durante le azioni di controllo, i poliziotti del Commissariato di Adrano e dal Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto una serie di accertamenti per vigilare sul rispetto delle regole del Codice della Strada, rilevando molteplici condotte irregolari da parte di automobilisti e motociclisti che sono stati fermati e sottoposti a controllo.

Complessivamente, sono state identificate di 120 persone, di cui 19 con precedenti, e sono stati controllati 61 veicoli, tra auto e scooter, contestando molteplici infrazioni alla normativa vigente per oltre 2.000 euro.

In alcuni casi, per le violazioni riscontrate, si è proceduto al sequestro di auto sprovviste di copertura assicurativa e alla sospensione dalla circolazione stradale di veicoli per la mancanza della revisione periodica.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.