PATERNÒ, MAXI SEQUESTRO DI DROGA: DUE ARRESTI E OLTRE UN CHILO DI MARIJUANA SCOPERTI IN UN CASOLARE

Proseguono senza sosta i servizi antidroga disposti dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, impegnata nel contrasto allo spaccio e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con una costante attività di controllo del territorio e di prevenzione in aree particolarmente sensibili del comprensorio.

In tale contesto, i militari della Sezione Operativa, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nella zona di contrada Pantano, a Paternò, all’interno di un’abitazione rurale, arrestando un 43enne e a un 41enne del posto, entrambi residenti nel comune etneo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione e di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è il frutto di un’attività investigativa articolata, condotta con continuità e attenzione, anche con servizi di osservazione e appostamento in modalità “discreta”. Tali attività hanno permesso di individuare i due uomini e ipotizzare che fossero pusher, fornendo così gli elementi necessari per procedere alla successiva perquisizione domiciliare.

Nel pomeriggio, dunque, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz, e dopo poco, nel terreno poco distante dall’abitazione, è stato trovato un plico termosaldato contenente più di 200 grammi di marijuana. Sempre nella parte esterna, nascosti nel muretto a secco di recinzione, i militari dell’Arma hanno scovato altre quattro confezioni contenenti complessivamente quasi 1.000 grammi di marijuana.

Anche in casa gli investigatori hanno recuperato 70 grammi di droga dello stesso tipo, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio e i due uomini sono stati arrestati in violazione dell’art. 73 del DPR 309/90.