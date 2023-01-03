PATERNO'. MERCOLEDÌ LA PRIMA EDIZIONE DI "REGALA UN SORRISO AD UN BAMBINO"
A cura di Redazione
03 gennaio 2023 08:14
Il gruppo G.eMMe e tutti i volontari della locale Confraternita di Misericordia di Paternò ODV informano la cittadinanza che mercoledi 04\01\/2023, dalle ore 16 alle ore 19, presso i locali operativi siti in Via Alcide de Gasperi 32 a Paternò si terrà la 1°edizione ''Regala un sorriso ad un bambino''.
La Befana Solidale aspetta tutti i bambini per donare tanti giocattoli.
La partecipazione è gratuita.
Vi chiediamo di informare la cittadinanza e approfittiamo della presente per augurarvi un sereno 2023.
