PATERNO': Giovedi il sorteggio per gli scrutatori del 4 marzo

PATERNO': Mercoledì il sorteggio per gli scrutatori del 4 marzo
Giovedi ì 8 febbraio, alle ore 12,30, nei Locali del Comune di Paternò. si riunirà la Commissione Elettorale per procedere al sorteggio degli scrutatori, per le elezioni del prossimo 4 marzo in cui saranno scelti gli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 4 marzo 2018.
Per queste elezioni, come previsto dalle normative, gli scrutatori saranno selezionati dall'albo che periodicamente viene aggiornato.
Il sorteggio, come scritto anche sull'albo pretorio e previsto dalla legge è pubblico, e chiunque vi può assistere.
La Corte d’appello di Catania ha nominato i 48 presidenti che si insedieranno nei rispettivi seggi elettorali per le elezioni, in programma il prossimo 4 marzo, della Camera dei Deputati e del Senato. Ecco l’elenco completo:
- FIORITO GIUSEPPE nato/a il 25/03/1962 a PATERNO'
- MAGRI' ANTONINO DOMENICO nato/a il 23/05/1978 a PATERNO'
- FALLICA PAOLO ANTONIO nato/a il 20/09/1957 a PATERNO'
- VIRGILLITO GIUSEPPE nato/a il 09/02/1963 a CATANIA
- TORRISI ALESSANDRO nato/a il 11/05/1976 a PATERNO'
- ARRICOBENE CARMELO nato/a il 26/07/1962 a PATERNO'
- LA MANNA SALVATORE nato/a il 24/04/1953 a PATERNO'
- LEANZA FRANCESCO nato/a il 21/09/1964 a PATERNO'
- RUSSO GIUSEPPE nato/a il 19/08/1975 a MESSINA
- CAVALLARO GRAZIA nato/a il 02/05/1969 a PATERNO'
- CATANIA MARIA nato/a il 14/10/1963 a CATANIA
- SARPIETRO EMIDIO nato/a il 17/07/1986 a CATANIA
- LEANZA CLAUDIA nato/a il 05/06/1991 a PATERNO'
- CARUSO RITA MARIA nato/a il 06/02/1964 a PATERNO'
- LOMBARDO MARIA CONSOLAZIONE nato/a il 18/04/1985 a PATERNO'
- MONCIINO CARMELO nato/a il 04/05/1959 a BRONTE
- CORALLO NUNZIO nato/a il 05/01/1957 a PATERNO'
- RUSSO PATRIZIA KETTY nato/a il 16/06/1970 a PATERNO'
- CELIA MARIA GABRIELLA nato/a il 05/06/1960 a PATERNO'
- MAZZAMUTO VINCENZO nato/a il 03/02/1966 a CATANIA
- LEANZA GAETANO nato/a il 04/12/1955 a PATERNO'
- LONGO SALVATORE nato/a il 14/09/1978 a PATERNO'
- REALE MAURIZIO FRANCESCO nato/a il 26/08/1953 a SAN PIETRO PATTI
- SCAVO ALESSIO ROSARIO nato/a il 25/02/1987 a PATERNO'
- RAPISARDA LORETTA nato/a il 26/05/1982 a PATERNO'
- MARANO CARMELO nato/a il 17/08/1978 a CATANIA
- MAZZAMUTO MARCO DARIO MARIA nato/a il 03/01/1972 a PATERNO'
- BAGLIO ORAZIO ANTONIO nato/a il 18/10/1977 a CATANIA
- DISTEFANO GIUSEPPE nato/a il 01/04/1952 a PATERNO'
- CUTORE MAURIZIO nato/a il 01/12/1959 a CATANIA
- D'ANGELO FRANCESCO GIOVANNI nato/a il 14/09/1987 a PATERNO'
- SANTANGELO MARIA nato/a il 22/12/1964 a PATERNO'
- DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO nato/a il 13/03/1985 a CATANIA
- COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO nato/a il 13/07/1978 a PATERNO'
- MONTELEONE DIEGO nato/a il 29/03/1975 a CINQUEFRONDI
- RUSSO ANTONINO GIACOMO nato/a il 28/11/1972 a PATERNO'
- PORTO GIUSEPPA MARIA ANNUNZIATA nato/a il 25/03/1959 a CATANIA
- SAPIA CAROLINA nato/a il 05/12/1965 a PATERNO'
- PATERNO' GIUSEPPE GIOACCHINO nato/a il 12/10/1962 a CATANIA
- BELFIORE ANGELO nato/a il 12/02/1971 a MISTERBIANCO
- SCIACCA GIOACCHINO DANILO nato/a il 28/11/1989 a CATANIA
- BERTINO CONSOLATO AURELIO nato/a il 09/03/1957 a PATERNO'
- MAZZAMUTO ALFREDO nato/a il 11/07/1967 a CATANIA
- BERTINO LIBERATO ALBERTO nato/a il 13/11/1967 a PATERNO'
- MIO GIOVANNI ROBERTO nato/a il 02/05/1970 a PATERNO'
- GUZZETTA GRETA nato/a il 09/10/1988 a CATANIA
- FARINA MARCELLO nato/a il 20/04/1968 a LUCERNA
- PATERNO' ANTONINA nato/a il 11/06/1992 a PATERNO'