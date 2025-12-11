Paternò, mezzo bloccato allo svincolo: impossibile entrare in città. Code anche sulla SS121

AGGIORNAMENTO GIORNO 12 DICEMBRESvincolo ancora chiuso: cisterna non svuotata ieri seraLo svincolo Paternò centro rimane ancora chiuso al traffico.Secondo quanto appreso, ieri sera non è stato possibi...

AGGIORNAMENTO GIORNO 12 DICEMBRE

Svincolo ancora chiuso: cisterna non svuotata ieri seraLo svincolo Paternò centro rimane ancora chiuso al traffico.

Secondo quanto appreso, ieri sera non è stato possibile effettuare il travaso del carburante presente all’interno dell’autocisterna coinvolta nel blocco.

La cisterna è ancora sul posto, motivo per cui lo svincolo resta interdetto e non è possibile entrare in città da quel punto.

Persistono inoltre rallentamenti e code anche sulla SS121.Seguono aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00

Il traffico è tornato quasi alla normalità, con code significativamente ridotte

PATERNÒ – Disagi nel tardo pomeriggio di oggi, 11 dicembre 2025, lungo la superstrada 284, dove lo svincolo Paternò centro, quello che collega direttamente con corso Italia, risulta completamente bloccato.

Intorno alle ore 17, per cause ancora da accertare, secondo le primissime un mezzo è rimasto fermo esattamente all’interno dello svincolo, impedendo qualsiasi manovra di ingresso verso la città.

Di conseguenza non è possibile raggiungere Paternò tramite lo svincolo Paternò centro.

Il blocco sta provocando pesanti rallentamenti anche sulla superstrada 121, dove la coda si estende fino allo svincolo Palazzolo.

La situazione è in evoluzione: si attendono aggiornamenti su rimozione del mezzo e tempi di ripristino della normale circolazione.