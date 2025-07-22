MEZZO PESANTE INCASTRATO SOTTO PONTE DELLO DELLO SVINCOLO PATERNO' CENTRO : ANCORA CHIUSO LO SVINCOLO

ATERNO’ – Giornata complicata per la città di Paternò, già messa a dura prova dagli incendi che stanno interessando vaste aree del territorio. Oltre alle fiamme, un insolito episodio ha attirato l’att...

ATERNO’ – Giornata complicata per la città di Paternò, già messa a dura prova dagli incendi che stanno interessando vaste aree del territorio.

Oltre alle fiamme, un insolito episodio ha attirato l’attenzione dei cittadini nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio 2025. Intorno alle ore 13:00, un mezzo pesante è rimasto incastrato sotto il ponte dello svincolo della ss284 entrata del Corso Italia uno dei principali snodi di collegamento della zona.

L’incidente non ha causato feriti, ma ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri sono giunti sul posto per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Subito dopo sono intervenute anche le squadre ANAS, tuttora impegnate nelle operazioni di rimozione del mezzo e di verifica delle condizioni del ponte.

Attualmente, lo svincolo di entrata Paternò centro in direzione Adrano resta chiuso al traffico per motivi di sicurezza, al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino.

Nonostante la chiusura, la circolazione nella zona circostante si mantiene regolare, con solo lievi rallentamenti segnalati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, e non si sono registrate particolari criticità sulla viabilità urbana.

Restano da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non sono ancora note le cause che hanno portato il mezzo a bloccarsi sotto il ponte. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire se si sia trattato di un errore di manovra, di un problema tecnico o di altro tipo.

Intanto, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali. La situazione è monitorata costantemente.

Ulteriori sviluppi saranno comunicati non appena disponibili.