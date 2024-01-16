PATERNO'. "MI HANNO RUBATO IL CATALIZZATORE DALL'AUTO, SOTTO CASA: INVITO TUTTI A STARE ATTENTI"

Un nuovo caso di furto di catalizzatori da automobili in sosta si è verificato a Paternò. Il fenomeno, in apparente crescita, ha colpito uno dei cittadini del paese, che ha deciso di condividere la s...

Un nuovo caso di furto di catalizzatori da automobili in sosta si è verificato a Paternò. Il fenomeno, in apparente crescita, ha colpito uno dei cittadini del paese, che ha deciso di condividere la sua esperienza al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e sollecitare azioni concrete da parte delle autorità competenti.

Nella testimonianza ricevuta, il cittadino coinvolto ha raccontato il suo incontro con i ladri nella serata di domenica, sottolineando l'urgenza di portare l'attenzione su questa problematica attraverso i media locali. Il furto dei catalizzatori non rappresenta solo un danno materiale per il proprietario dell'auto, ma comporta spesso disagi significativi, come la difficoltà nel trovare pezzi di ricambio o la necessità di affrontare spese inattese.

Il cittadino ha espresso la propria disperazione dichiarando: "Siamo disperati, domenica notte mi hanno rubato il catalizzatore dall'auto. I ladri hanno tentato di rubarlo in due mezzi, in uno hanno avuto successo, ma in un altro mezzo non è andato a buon fine. Il fatto è accaduto in Feudo Stella, e purtroppo non sono il primo in paese a subire questo tipo di furto. Chiedo se è possibile mettere in evidenza questo 'nuovo sport' affinché le autorità competenti possano intervenire più efficacemente."

Il catalizzatore, componente critica nei veicoli più datati, contiene materiali pregiati come Rodio e Palladio, il cui valore di mercato è in costante aumento. Ciò ha portato a un cambio di prospettiva da parte dei ladri, che non mirano a rivendere il catalizzatore come ricambio, bensì a estrarne i materiali pregiati per rivenderli separatamente.

Dopo il furto, i proprietari si trovano spesso in una situazione difficile: non solo devono affrontare la perdita del catalizzatore, ma anche la difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio o l'elevato costo di questi ultimi sul mercato.

Il cittadino coinvolto ha sottolineato l'importanza di rimanere vigili e di segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle Forze dell'Ordine: "Questo messaggio ha come scopo principale quello di mettere al corrente più persone possibile di questo pericolo e di suggerire di tenere gli occhi ben aperti nel caso si vedessero comportamenti sospetti, tipo persone che armeggiano sotto vetture in sosta. Segnare le targhe e informare subito le Forze dell’Ordine è il suggerimento."