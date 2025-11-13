Paternò, minorenne in scooter contromano insulta un pedone mentre attraversa dopo essere stato rimproverato: la segnalazione del cittadino
PATERNÒ – Una segnalazione-denuncia è giunta in redazione da parte di un cittadino che racconta un episodio avvenuto oggi, 13 novembre 2025, intorno alle ore 17.30, in via Chiesa Nuova, nei pressi di...
PATERNÒ – Una segnalazione-denuncia è giunta in redazione da parte di un cittadino che racconta un episodio avvenuto oggi, 13 novembre 2025, intorno alle ore 17.30, in via Chiesa Nuova, nei pressi di un centro medico della zona.
Secondo quanto riferito, un ragazzino di circa 14-15 anni, alla guida di un motorino grigio privo di fanali, procedeva contromano a velocità elevata. Nel momento in cui il segnalante stava attraversando la strada, il giovane non si sarebbe fermato per concedere la precedenza al pedone, come previsto dal Codice della Strada.
Alla richiesta di maggiore attenzione, il ragazzo avrebbe reagito insultandolo pesantemente, utilizzando espressioni come “menomato” e “testa di minchia”.
Una situazione che, oltre alla violazione delle norme stradali, solleva seria preoccupazione per la sicurezza pubblica e per la mancanza di controlli in un tratto spesso frequentato da giovani in scooter e pedoni.
“È possibile che non esistano controlli? Possibile che i vigili urbani o chi di competenza non intervengano di fronte a comportamenti così pericolosi? Dobbiamo davvero aspettare che accada qualcosa di grave prima di fare qualcosa?” – scrive il cittadino.
La segnalazione si conclude con un appello alle istituzioni affinché vengano potenziate le verifiche sul territorio e garantita maggiore sicurezza per tutti.