PATERNO': "MISTERIOSO" INCIDENTE, IN VIA SANTA CATERINA - LE FOTO

Resta un mistero l'episodio che ha provocato danni in Via Santa Caterina questa notte.Non si conosce né chi sia stato l'autore né la vittima di questo incidente né come questo sia avvenuto ma tutto fa...

21 giugno 2018 19:59
Resta un mistero l'episodio che ha provocato danni in Via Santa Caterina questa notte.

Non si conosce né chi sia stato l'autore né la vittima di questo incidente né come questo sia avvenuto ma tutto fa pensare che si tratti di un auto uscita fuori strada a velocità anche piuttosto
sostenuta e che ha portato al danneggiamento dei pali e della segnaletica stradale,

A far pensare che si tratti di una vettura ci sono i resti della carrozzeria.

