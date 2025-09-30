Paternò, mistero in contrada Gianferrante: uomo trovato a terra ferito

Aggiornamento – Sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasferito l’uomo ferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’accaduto sono...

Aggiornamento – Sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasferito l’uomo ferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica e a chiarire cosa sia realmente successo in contrada Gianferrante

Paternò – Un episodio dai contorni ancora incerti è stato segnalato pochi minuti fa alla nostra redazione. Alcuni cittadini, transitando in contrada Gianferrante, hanno notato un uomo riverso a terra, apparentemente ferito a una mano.

L’uomo, che a un primo sguardo sembrerebbe si troverebbe in difficoltà e in attesa di ricevere soccorso.

Accanto a lui sarebbe stato visto anche uno zaino particolare che potrebbe fornire ulteriori indizi sull’identità e sulla provenienza della persona coinvolta.

Non è ancora chiaro se l’oggetto appartenga effettivamente al ferito né quale sia il suo contenuto.

Chi ha dato l’allarme non ha potuto avvicinarsi per motivi di sicurezza, ma ha immediatamente contattato i soccorsi per permettere un intervento rapido

Sul posto sono presenti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che dovranno verificare le condizioni dell’uomo e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Le ipotesi restano al momento tutte aperte: non si sa se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di un episodio legato ad altri fattori ancora da accertare.

Solo l’intervento diretto delle autorità potrà dare un quadro più chiaro su ciò che è realmente accaduto e sull’identità del ferito.

Si attendono aggiornamenti nei prossimi minuti