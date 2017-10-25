PATERNÒ: MONSIGNOR GRISTINA INCONTRA LE AUTORITÀ LOCALI - LE FOTO

Doppia visita pastorale, ieri pomeriggio dell'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina.Prima ha fatto visita al comando della locale Polizia Municipale, dove ha incontrato gli...

Doppia visita pastorale, ieri pomeriggio dell'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina.

Prima ha fatto visita al comando della locale Polizia Municipale, dove ha incontrato gli agenti in servizio.

Alla fine dell’incontro consueto scambio di doni, Monsignor Gristina ha omaggiato il Comandante, Antonino La Spina, del volume "Sant’Agata, il reliquiario a busto” dedicato alla Santa Patrona di Catania, il comandante della Polizia Municipale ha omaggiato l’Arcivescovo con un distintivo del comando ed un berretto dei Vigili Urbani.

Dopo ha raggiunto il Palazzo Alessi, dove è stato accolto dal sindaco di Paternò Nino Naso.

Monsignor Gristina si è intrattenuto con il Sindaco e la sua Amministrazione , e dopo ha incontrato il Consiglio comunale, per scambiare pensieri ed opinioni sulle attuale realtà locale e per un pacifico e costruttivo scambio di idee.

