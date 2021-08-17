AGGIORNAMENTOIl corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 50 anni è stato ritrovato questa mattina in un appartamento di via Pola a Paternò.A dare l’allarme i vicini di casa che già da q...

AGGIORNAMENTO

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 50 anni è stato ritrovato questa mattina in un appartamento di via Pola a Paternò.

A dare l’allarme i vicini di casa che già da qualche giorno non avevano più notizie dell’uomo e hanno sentito un cattivo odore provenire dall’alloggio.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che entrando a casa hanno trovato l’uomo senza vita ed in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 ed i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Non sembrano esserci dubbi, circa il fatto che il decesso, risalente ad alcuni giorni fa, sia dovuto a cause naturali

La salma su disposizione del magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari

PATERNÒ, MORTO 50ENNE PER CAUSE NATURALI: CADAVERE IN DECOMPOSIZIONE IN CASA. A DARE L’ALLARME I VICINI

