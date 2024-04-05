PATERNÒ. MORTO FRANCO MESSINA, FIGURA AMATA E IMPEGNATA DELLA COMUNITÀ

La comunità Paternese e non solo piange la scomparsa di Francesco Messina, noto affettuosamente come Franco, avvenuta ieri all'età di 78 anni.Ex dipendente comunale e sindacalista cgil sempre al fianc...

Ex dipendente comunale e sindacalista cgil sempre al fianco del figlio Ezio nella difesa dei diritti dei lavoratori

Amato da tutti i suoi colleghi per la sua dedizione e gentilezza, Franco si distingueva per la passione che metteva in tutto ciò che faceva, tra questi nell'organizzazione delle processioni del Venerdì Santo della Madonna Addolorata e del Cristo Risorto.

La sua vita è stata segnata da una lunga malattia, che ha affrontato con coraggio e fede, associando la sua sofferenza a quella di Gesù. Ora, le sue braccia sono tra le braccia sicure e misericordiose del Padre, mentre ci lascia con un messaggio di speranza: che c'è sempre un orizzonte al di là del Sepolcro.

Oggi, la comunità si riunirà per rendere omaggio a Franco Messina presso la Chiesa S. Barbara alle ore 16:00, per celebrare la sua vita e il suo prezioso contributo alla comunità. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori.