PATERNÒ: MORTO IL PROF. NINO TOMASELLO, ERA STATO INVESTITO AL CORSO ITALIA LO SCORSO 4 LUGLIO

Non ce l’ha fatta il 77enne Prof. Nino Tomasello.E' morto nella giornata di oggi, 14 Luglio 2022 a Catania.Il prof era stato  investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia.  Il Pr...

14 luglio 2022 15:52
Non ce l’ha fatta il 77enne Prof. Nino Tomasello.

E' morto nella giornata di oggi, 14 Luglio 2022 a Catania.

Il prof era stato  investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia.  Il Prof.  è deceduto all’ospedale  dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l’accaduto.

