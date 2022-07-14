PATERNÒ: MORTO IL PROF. NINO TOMASELLO, ERA STATO INVESTITO AL CORSO ITALIA LO SCORSO 4 LUGLIO
A cura di Redazione
14 luglio 2022 15:52
Non ce l’ha fatta il 77enne Prof. Nino Tomasello.
E' morto nella giornata di oggi, 14 Luglio 2022 a Catania.
Il prof era stato investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia. Il Prof. è deceduto all’ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l’accaduto.