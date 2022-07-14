PATERNÒ: MORTO IL PROF. NINO TOMASELLO, ERA STATO INVESTITO AL CORSO ITALIA LO SCORSO 4 LUGLIO

Non ce l’ha fatta il 77enne Prof. Nino Tomasello.E' morto nella giornata di oggi, 14 Luglio 2022 a Catania.Il prof era stato investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia. Il Pr...

Non ce l’ha fatta il 77enne Prof. Nino Tomasello.

E' morto nella giornata di oggi, 14 Luglio 2022 a Catania.

Il prof era stato investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia. Il Prof. è deceduto all’ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l’accaduto.

