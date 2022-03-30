PATERNO’: MOTO-APE CAPPOTTATA NELLA NOTTE IN VIA BARATTA
Incidente "anomalo" nella notte del 30 Marzo 2022 a Paternò.
Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte in via Baratta.
La segnalazione-notizia arriva da un nostro affezionato lettore, che si è ritrovato il veicolo cappottato al centro di strada, tanto da non permetterlo di circolare
Il mezzo però era stata abbandonata, forse per evitare di essere sottoposti ad accertamenti oppure un semplice scherzo di pessimo gusto?
Non c’era traccia né di conducente né di eventuali passeggeri.
Ora sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.